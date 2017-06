Senioren mit großem Interesse dabei

Ebenfalls zu zahlreichen Gesprächen kam es beim Besuch des Sozialkaufhauses in Wolfen, das zu seinem zehnjährigen Jubiläum einen so genannten Markt der Möglichkeiten anbot. Senioren des Domizils waren mit dabei und besuchten mit großem Interesse die Informationsstände der vertretenden Vereine und verfolgten ein tolles Kulturprogramm, das für alle Altergruppen etwas bereithielt. Der Chor beispielsweise bot ein buntes Repertoire an Volksliedern.