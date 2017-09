Domizil beim Jubiläum mit dabei

Im Kulturhaus der Stadt präsentierte sich die Einrichtung den zahlreichen Besuchern. Mitarbeiter des Altenheims stellten die Leistungen der beiden Häuser dar, sprachen über die vielfältigen Möglichkeiten der Pflege und Betreuung. Die Einrichtungen in Bitterfeld sowie in Wolfen haben insgesamt 190 Plätze in komfortablen Ein- und Zweibettzimmern.