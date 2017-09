Das Repertoire ist vor allem geprägt von der Darbietung russischer Märchen, so wie auch beim Auftritt im Domizil. Das Märchen "Mascha und der Bär" fand begeisterte Zuhörer und Zuschauer in den Reihen der Bewohnerinnen und Bewohner.Es gab viel Applaus am Schluss der Darbietung. Und dann natürlich auch noch original russische Piroggen. Es waren für alle vergnügliche Stunden.