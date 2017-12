Mit Tim-Ticket zur SCHÄFERWEIHNACHT

Daswar nicht von einem Adventskalender 2017 - da gehöre ich (noch?) nicht zu den glücklichen Gewinnern – sondernWas lange währt kann halt trotzdem gut werden; auch wenn volkstümliche Musik nicht unbedingt zu unseren Favoriten zählt.Obwohl ich das Alter derschätze, war der Saal des Wolfener Kulturhauses bis auf den letzten Platz besetzt.Es gab keine lauten Jubelschreie oder Pfiffe, sondern ein dem 3. Advent angemessenes besinnliches und freudiges Mitgehen der Zuschauer.Der Schäfer-Sonnyboy Michael Kastel betonte zwischenzeitlich, dass sie alle (aus Bretten in Baden-Württemberg kommend), so dass sie auch alle Gäste problemlos verstehen können und wohl auch still mitsummten.hatten sie dieses Mal statt Angela Wiedl und Richard Wiedl, eine angenehme Bereicherung.Uns begeisterte besonders die Stimme von Katharina Herz (Sie studierte klassischen Gesang an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar).Kein Wunder, dass ich mir nach dem Konzert mit einer persönlichen Widmung von ihr für meine Frau eine weitere Weihnachts-CD ergatterte.Wer möchte kann hier einen Ausschnitt ihres Auftrittes in Wolfen mit "Du lieber Weihnachtsmann" von ihrer Homepage hören.Sehr beeindruckend auch wurde. Auf dem kleinen Foto von Michael Maul (sein Artikel wurde am 19.12.2017 auf der Bitterfelder Lokalseite abgedruckt) konnte ich sogar meine Frau und mich erspähen. Ich habe es am Schluss beigefügt.