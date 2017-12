Winter-Weihnachtsreise

Theater in der Talmühle

Theater in der Talmühle , Karlstraße 44 , 89143 Blaubeuren DE

Blaubeuren : Theater in der Talmühle |

Am Heiligen Abend um 14 Uhr bietet der Erzähler Kolja die Möglichkeit einer kleinen Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel.

Im Theater in der Talmühle nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch die winterliche und weihnachtliche Jahreszeit. Er unterhält sie mit Geschichten, Märchen und Liedern vom Winter, vom Vergeben, vom Schenken.

Eintritt: 5 Euro, Reservierungen unter Telefon 07344-919326 (Theater in der Talmühle)