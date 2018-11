Musikschule Wertingen: Konzert in der Pfarrkirche Bissingen

Bissingen : Pfarrkirche "St. Peter und Paul" |

Für Freitag, 23. November, 19 Uhr, laden die Verantwortlichen der Musikschule Wertingen, Zweigstelle Bissingen, alle Musikfreunde zum Konzert in die Pfarrkirche St. Peter und Paul ein.



Es musizieren das Vokalensemble Bissingen (Leitung: Magdalena Polzer/Klavier: Katrin Meir), die vereinigten Blockflötenensembles „Flauti Concertanti“ (Karolina Wörle) und „Blockflöten-Ensemble Bissingen“ (Magdalena Polzer), Roman Bauer (Orgel) und Saxofonisten aus der Klasse von Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp mit Manuel Schnell (Schlagzeug). Es kommen bekannte Werke und Bearbeitungen von Orlando di Lasso, Michael Praetorius, Georg Friedrich Händel, Hans Poser, Lorenz Maierhofer, Andrew Lloyd Webber, Amanda McBroom, Leonard Cohen, Johann Sebastian Bach und Harold L. Walters zur Aufführung. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen zu gleichen Teilen an die Pfarrkirche und an die Musikschule Wertingen. Die Veranstalter und die Künstler freuen sich auf zahlreichen Besuch und Wertschätzung für das abwechslungsreiche Musikprogramm.