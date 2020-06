Tagesausflug mit dem Rentner Club Frielingen

Bispingen : Calluna |

Die Lockerungen in der Corona Krise machen es nun möglich, dass sich die Senioren nach langer Zeit wieder treffen dürfen.

Um dieses in einem angemessenen Rahmen zu gestalten, bietet der RCF einen Tagesausflug an. Dieser soll am Donnerstag, den 3.9.2020 stattfinden. Start ist um 8.30 Uhr am Denkmal in Frielingen, Horster Straße, Ecke Pfennigsmoorweg. Die Fahrt findet in einem voll klimatisierten Bus der Firma Blockreisen statt. Das erste Ziel wird um ca 10.30 Uhr ein Besuch in der Porzellanmanufaktur Calluna, in Bispingen sein, danach geht es zum Mittagessen in das Akzent Hotel " Zur grünen Eiche ". Von dort aus startet eine Kutschfahrt um etwa 14.00 Uhr durch die Lüneburger Heide. Um 15.30 geht es zum Kaffeetrinken in das Cafe " Höpen Idyll " in Schneverdingen. Die Rückfahrt beginnt etwa um 16.30 Uhr, so dass die Ankunft der Rückfahrt ca 18.30 sein wird. Für Mitglieder des RCF kostet die Fahrt 35.- Euro und für Nichtmitglieder 61,50 Euro. Eine Anzahlung von 20,- Euro ist erforderlich und sollte bist spätestens 13.7.2020, was auch das Datum der Anmeldefrist ist, entrichtet werden.

Anmeldung erbeten bei Frau Inge Wienicke unter 05131-51091 Unter dieser Nummer sind auch nähere Informationen erhätlich.