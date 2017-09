Bischofswerda : Großer Rathaussaal |

Jakov Williwitsch „Haben oder nicht …“



Samstag, 30.09.2017, 19.00 Uhr Großer Rathaussaal Bischofswerda



Im Rahmen der Interkulturellen Woche gastiert der Multi-Instrumentalist Jakov Williwitsch in Bischofswerda. In seinem Konzertprogram „Haben oder nicht …“ lässt er russische Chansons erklingen. In der deutschen Übersetzung interpretiert er diese auf seine eigene Weise neu.

Seine Schwester Alyona Kerbs bereichert das unterhaltsame Programm als Duettpartnerin.



Veranstalter dieses Events ist „Mosaika“ e.V. in Kooperation mit der Stadtverwaltung Bischofswerda.



Kontakt: 0160 8166205 oder mosaikabiw@gmail.com

Kartenvorverkauf: Bürger- und Tourismusservice Bischofswerda