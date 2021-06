Anzeige

Offener Brief an die Postbank

Rosenthal am Rennsteig: Blankenstein | Sehr geehrtes Team Kundenbetreuung der Postbank,



seit Tagen versuche ich das Post-Ident-Verfahren zu nutzen, um mich zu legitimieren. Leider ohne Erfolg. Die Poststelle im Nachbarort Blankenstein hat mich abgewiesen, weil sie kein Post-Ident machen kann. Angeblich ist die Filiale zu klein. Wenn die Post ihre eigenen Niederlassungen durch Shops ersetzt, die die Dienstleistungen miterledigen, dann sollten auch sämtliche einfachen Dienstleistungen dort zur Verfügung stehen. (Dass ein Zeitungskiosk keine Finanzberatung leisten kann, versteht sich.)



Im 14 km entfernten Naila, der nächstgrößeren Stadt in dieser Region, ist die Post geschlossen und ein Postshop im Kaufland als „Postamt“ ausgewiesen. Nach langem Schlangestehen hat man mir erklärt, auch dort könne man kein Post-Ident machen; überhaupt gäbe es in der Stadt keine Möglichkeit mehr.



Wenn Sie unter „Mobilitätswende“ verstehen, den Service in ländlichen Regionen einzustellen, ist das nicht zielführend. Ich möchte nicht zig Kilometer fahren müssen, um einfache Bankgeschäfte erledigen zu können, und so wird es vielen Menschen gehen.



Wenn Sie so wenig Service anbieten können, kann ich mir auch eine andere Bank für meine Geschäfte suchen. Es wirft jedenfalls ein sehr schlechtes Licht auf die Postbank, in ländlichen Regionen überhaupt nicht präsent zu sein, ganz besonders, da dort auch das Internet eher schleppend und wenig zuverlässig ist. Besonders die älteren Generationen tun sich zudem oft schwer mit Online und Automaten, und gerade außerhalb der großen Städte leben viele ältere Menschen. Ich bitte Sie, Ihre Marktstrategie mal daraufhin zu überprüfen.



Mit freundlichen Grüßen

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: