Ambient Jazz Klavierabend

Binswangen : Alte Synagoge |

mit Robert Christa und Christiane Dehmer



Christiane Dehmer – Ambient Jazz

Die diplomierte Jazz-Pianistin überzeugt mit tiefgreifendem und behutsamem, modernen Ambient Jazz, der Gedanken und Gefühlen der Sehnsucht einen positiven Ausdruck verleiht CHRISTIANE DEHMER erweitert mit "Longing" ihr intuitives und kraftvolles Klavierspiel geschickt und einfühlsam mit Klängen aus Synthesizern und akustischen Instrumenten. Ebenfalls aus eigener Feder sind außerdem groovige Songs zu hören und Instrumentalstücke aus ihren Veröffentlichungen „Soaking" und “Little Journey“. "Little Journey" stieg in den deutschen iTunes Jazz-Charts auf Platz 42 ein, und die Singleauskoppelung „Thinking“ gar auf Platz 8.

Christiane Dehmer, die in Würzburg und Weimar studierte und an der Hochschule für Musik Würzburg lehrt, begeistert mit so manchem gewagten Gebilde an virtuoser Spielkunst und berührenden Kompositionen. www.christiane-dehmer.de



Robert Christa - New Classics Jazz

Nach einer schöpferischen Zeit im Studio gibt ROBERT CHRISTA wieder ein Solo-Piano Konzert der besonderen Art und stellt Stücke aus seinen mittlerweile 3 Solo-Piano CD´s vor. Christa, der mittlerweile eine eigene Handschrift seines Klavierspiels entwickelt hat, versteht es jazzige, oft auch variationsreiche und komplexe Harmonie- und Melodiestrukturen ebenso wie simple Passagen gefühlvoll und angenehm „vorzutragen. Jazz mit klassischem Touch. Christa hat dafür eine neue Wortkreation: New Classics. Mal aufbrausend mal dezent, anspruchsvoll und unterhaltend zugleich, so kann man die ausschließlich selbst komponierte Klaviermusik des in Dillingen geborenen Künstlers bezeichnen. www.robertchrista.com



„In absoluter Spielfreude am Piano, auch mit großer Lust an der Improvisation, entführte er die Zuhörer mit seinen „New Classics“ schnell in eine magisch schimmernde und geheimnisvolle Welt der Klaviermusik...“ „...Musik zum Abschalten und Entspannen.“(Donau-Zeitung vom 26.10.2011)



Man darf sich auf das Doppelkonzert von Christiane Dehmer und Robert Christa freuen, denn hier haben sich zwei leidenschaftliche Musiker gefunden, die musikalisch absolut zusammenpassen und in der herrlichen Synagoge Binswangen garantiert eine ganz besondere Atmosphäre zaubern.



Fotos: Markus Jahn /Claudia Monika Kuhn