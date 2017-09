Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Bindlach am 5.11.2017

Bindlach : Bärenhalle |

Herbst- und Weihnachtsideen - hausgemachte Kuchen und Torten!

Über 100 Aussteller in und vor der Halle, Livevorführungen

DAS Original .. seit über 17 Jahren.. in seiner Größe und Qualität!

155. Markt !!!



In diesem Jahr präsentiert sich der Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Bindlach wieder wie gewohnt am 1. Sonntag im November und zwar am 5.11. und somit rechtzeitig um noch alles für die Advents- und Weihnachtsdekoration als handgemachtes Unikat erwerben zu können. Da Aussteller und Besucher DAS Original (seit 17 Jahren!!!!) aufgrund seiner Größe und Qualität sehr schätzen.. wird es sicherlich wieder das Veranstaltungsmagnet für Besucher aus Nah und Fern werden.



Vor und in der Bärenhalle Bindlach erwarten Sie über 100 Aussteller für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel und mit hausgemachten Kuchen und Torten (aber auch andere Leckereien) macht hier jede Pause Freude! Ergattern Sie ausgefallene Geschenke, Dekoartikel und kunstvolle Gebrauchsgegenstände. Aus der breiten Angebotspalette können hier nur einige Schwerpunkte genannt werden, wie z.B. Ton- und Glasobjekte, Schmusekissen, Treibholz-Deko, Kräuterleckerlie für Tiere, Genähtes und Gefilztes, Fenster-, Tür-, und Wandschmuck, Pulswärmer, Schnitzereien, Honig- und Honigprodukte, Schwingbögen, Schmuck in allen Varianten, Kleidung, Schaffwollprodukte, Stoffstirnbänder, Portemonnaies, alles aus Perlen, Kindersachen, Blumen mit Licht, Korkwaren, Biokosmetik, beleuchtete Holzartikel und vieles mehr. Wie wär´s schon jetzt mit Weihnachtslikör, leckeren Plätzchen oder doch lieber einer Krippe, Schneemänner, Windlichter oder Engeln? Beliebt und bekannt sind die Holzfiguren vor der Halle und natürlich wieder mit dabei!



Sind auch Sie Live dabei, wie ihr neues Türschild, nach Ihren eigenen Wünschen gefertigt wird! Der beliebte Stand mit den handgewebten Teppichen ist wieder vertreten. Nicht mehr wegzudenken: Die mobile Druckerei. Bierdeckel und Servietten nach eigenen Wünschen bedrucken lassen. Passend zum Veranstaltungsort (Bärenhalle) findet man natürlich auch Bären. Sowohl Strickbären sowie dazu passendes Zubehör wie auch Kleidung (für Puppen und Bären) aber auch prämierte Bären. Freuen Sie sich auf eine Ausstellerin, die inzwischen viele Auszeichnungen für Ihre Teddybären aus der guten alten Zeit aber auch von heute verzeichnen kann. Natürlich ist die langjährige Stammausstellerin mit ihren Miniaturen für die Puppenstube und Kaufladen mit dabei.



Neu mit dabei: Weihnachtskugeln, Strasstischläufer, Bügelmotive aus Strass, selbstgefärbte Wolle, Baume aus Holz mit integrierten Schnapsgläsern, Engelschmuck, Holztiere, Traditionelle Stoffe aus Böhmen, Bienenwachsprodukte, Leuchtkugeln, Patchwork, Schnullerbänder, Kunsthandwerk des Münzenschneidens, Therapiepuppen, Filzwindlichter, Brautaccessoires und vieles mehr.



Jetzt vor dem bevorstehenden Weihnachtsfest verdienen gerade die Aussteller mit Grußkarten ganz besondere Aufmerksamkeit! Wo gibt es schon so einmalige Weihnachtskarten (aber auch für alle anderen Gelegenheiten), als hier!



Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bayern (Bezirk Oberfranken) ist mit einem Informationsstand vertreten. Dort können alle Interessierten und Betroffene (ob selbst oder als Angehöriger) Informationen bekommen.



Nach einer kurzen Pause zurück in Bindlach: XXL-Tücher und Kurzschals.. ganz nach dem Motto Neue Tücher braucht das Land.



Wieder mit dabei: Frau Riedl mit Ihrem Team von Thermomix. Für alle diejenigen, die live erleben wollen, das der Thermomix nicht nur eine Küchenmaschine ist.. ein absoluter Muss-Termin. Alle schon begeisterten Thermomix-Liebhaber bekommen ganz sicherlich viele neue Ideen und Tipps.



Einige Aussteller sind seit vielen Jahren dabei, dennoch legt der Veranstalter Wert darauf, dass jedes Jahr viele Plätze neu vergeben werden, um auch immer wieder für die Besucher für ein abwechslungsreiches Angebot zu sorgen. Auch diesmal gibt es also viele neue Aussteller, mit neuen anderen kreativen Ideen!



Für die kleinen Marktbesucher gibt es nicht nur röstfrisches Popkorn, frisch gebackene Waffeln und viele andere Leckereien - auch die beliebte Schminkfee verzaubert wieder jedes Kindergesicht.



Geboten werden die unterschiedlichsten Fachrichtungen in ihren verschiedensten Varianten. Nahezu jeder Bereich von vielfältiger und kreativer Kunst und das für jeden Geldbeutel - ist vertreten. Das interessierte Publikum kann an zahlreichen Ständen den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen. An diesem familienfreundlichen Sonntag kann die Küche Daheim getrost kalt bleiben! Das hauseigene Team sorgt für ihr leibliches Wohl. Hausgemachte Kuchen und Torten (gerne auch zum Mitnehmen), Amaretto-Punsch mit Sahnehäubchen, sowie verschieden Speisen und Getränke und vieles andere erwartet Sie!



Für viele ist es Erholung und willkommene Abwechslung vom Alltagsstress sich kreativ zu beschäftigen. Dadurch wurde schon so manches brachliegendes Talent entdeckt und oder wieder aufgefunden. Am Marktsonntag gibt es dazu viele Anregungen, Tipps und Impulse. So mancher Bastelfan kann sich Anregungen für die eigenen Basteleien holen!



Seien Sie dabei! Entdecken & erleben! Sparzieren Sie durch diesen kreativen Markt, voller Ideen und kulinarischer Köstlichkeiten! Ideen und Geschenke für jeden Geldbeutel. Egal wo man wohnt, ein Weg der sich lohn! Das Original:

Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 5.11. in der Bärenhalle Bindlach von 10.00 bis 17.00 Uhr!

In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren. Es winken tolle Preise für alle Teilnehmer.

Übrigens: Die ersten 100 Besucher erwartet eine zusätzliche Überraschung am Eingang!



Nähere Informationen gibt es beim Hobbyevent-Team unter der Tel. Nr. 089 5028809 oder www.hobbyevent.de