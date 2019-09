Bindlacher Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 3.11.2019

Bindlach : Bärenhalle |

Die Künstlerfreunde aus Nah und Fern haben sich diesen Termin schon lange vorgemerkt, denn wer diesen Markt schon einmal gesehen und erlebt hat, kommt begeistert immer wieder! Und ganz wichtig: Nur der „Hobby-, Künstler, und Ideenmarkt“ ist das Original, in seiner Größe, seinem Angebot und seiner Ideen! Das wissen Aussteller und Besucher und kommen daher immer gerne nach Bindlach.

In diesem Jahr präsentiert sich das „Mega für Kreative Menschen“ in Bindlach wie immer zur Herbst- und Weihnachtssaison am 1. Sonntag im November, nämlich am 3.11. Die beste Zeit also um ausgefallene Geschenke, Dekoartikel und/oder kunstvolle Gebrauchsgegenstände zu ergattern, denn die Advents- und Weihnachtszeit kommt mit großen Schritten daher! Viele nutzen diesen wundervollen Markt, den es übrigens seit 19 Jahren in der Bärenhalle Bindlach gibt, um ideenreiche Dankeschöns oder Mitbringsel kaufen zu können, denn solche tollen Unikate gibt es nicht gleich um die Ecke! Das Veranstalterehepaar Werner und Ramona Bigl versprechen wieder über 130 Aussteller, mit vielen neuen Ideen!



Wieder mit dabei: Brandmalerei-Produkte, Floristik für jeden Geschmack, Engel & Feen, Birkenrinde-Unikate, Edelstahl-Stein-Vögel, Handgefilztes, Holzfiguren, Ton- und Keramikarbeiten, handgewebten Teppichen, Kreatives aus Treibholz, Weidelampen, Schönes im Landhaus-Stil, Betonideen, Leuchtflaschen, Näharbeiten für Groß und Klein und mehr.



Neu im Angebot: Blümchen-Seifen, Türkränze aus Holz und Natur, Mosaikkugeln, Damenkleidung, Moorkissen, Schneidebretter aus Hirnholz, Duft-Lampen, Naturkosmetik, Perlenstulpen, Handytaschen, beleuchtete Häuser aus Holz, Schnullerketten, Krippen und Krippenzubehör, Trachtenschmuck, Papeterie-Arbeiten, Spiegel mit Rahmen aus alten Holz, handbemalte Kugeln uvm.



Auch im Bereich der Bewirtung gibt es Neuigkeiten. Wie wär’s diesmal mit einer frisch gebrutzelten Bratwurst oder doch lieber ein Steak? Auch am Kuchen und Torten-Stand gibt es Neuerungen. Freut Euch unter anderem auf eine große Auswahl an Blechkuchen und leckere Ausgezogene (dürre Küchla oder auch Krapfen genannt) – noch aus herkömmlicher Hausfrauen-Art -!



Hier fällt nichts aus dem Rahmen. Eulen in allen Lebenslagen. Mit viel Freude und immer einem Lächeln auf den Lippen stellt die Ausstellerin außergewöhnliche Kreationen her. Lassen Sie sich in die „gute alte Zeit“ entführen und entdecken Sie Nostalgisches und Überraschendes!



Eine anderen coolen neuen Ideen: Amigurumi ist eine Zusammensetzung der beiden japanischen Verben amu (für Stricken) und kurumu (einhüllen). Es bezeichnet eine japanische Strick- oder Häkelkunst, mit der kleine Tierpuppen, Gegenstände oder auch Objekte hergestellt werden. Die kleinen Puppen eignen sich zum Spielen, Sammeln oder zum Beispiel als Schlüsselanhänger.



Auch an die Tierfreunde wurde gedacht: Sie sind genau richtig hier, wenn Sie leckere, weizenfreie, selbstgebackene Kekse für Hunde mit Fleisch, Obst, Gemüse und verschiedenen Kräutern suchen! Das ist der pure Genuss und Abwechslung für die Tiere! Für Pferde gibt es ein abwechslungsreiches Angebot an selbstgebackenen Leckereien zur Belohnung! Die Leckerlies sind alle handgemacht, ohne Konservierungs-, Zusatz und Lockstoffe!



Ein Besuch am Stand der begehrten Anhänger aus Muranoglas wird sich lohnen! Die Begeisterung um dieses venezianische Glas, welches sich durch eine sehr hohe Qualität auszeichnet, findet man „rund um diesen Stand“. Für alle Ketten bzw. Anhänger sind die dazu passenden Ohrringe verfügbar bzw. möglich. Und das Beste: Auf Wunsch können alle Schmuckstücke kostenlos verlängert und gekürzt werden.



Selbstverständlich ist auch der Sieger „Schönster Stand“ wieder mit von der Partie! An diesem Stand wird´s hochprozentig!



DAS Suppen & Braten Gewürz ohne Hefe und ohne Geschmacksverstärker.. das in keinem Haushalt fehlen darf! Die Ausstellerin verarbeitet nur frisches Gemüse und Kräuter aus biologischem Anbau! Ein Rezept nach Rezeptur der Oma.



Nicht mehr wegzudenken: Die mobile Druckerei. Das traditionelle Familienunternehmen besteht seit 1904 und hat sich auf das bedrucken von Servietten und Bierdeckel spezialisiert – im traditionellen Buchdruck, also noch mit Bleisatz, den beweglichen Lettern, wie einst von Gutenberg erfunden. Servietten und Bierdeckel werden jedem Anlass entsprechend gestaltet und einzeln bedruckt.



Jetzt vor dem bevorstehenden Weihnachtsfest verdienen gerade die Aussteller mit „Grußkarten“ ganz besondere Aufmerksamkeit! Wo gibt es schon so einmalige Weihnachtskarten (aber auch für alle anderen Gelegenheiten) als hier!



Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bayern (Bezirk Oberfranken) ist mit einem Informationsstand vertreten. Dort können alle Interessierten und Betroffene (ob selbst oder als Angehöriger) Informationen bekommen.



Frau Hütter mit Ihrem Team von Thermomix darf ebenso nicht fehlen. Für alle diejenigen, die live erleben wollen, das der Thermomix nicht „nur“ eine Küchenmaschine ist.. ein absoluter Muss-Termin. Alle schon begeisterten Thermomix-Liebhaber bekommen ganz sicherlich viele neue Ideen und Tipps. Erleben Sie Kreativität mit dem Thermomix!



An diesem kreativen Sonntag gibt es natürlich auch die von Hand gewickelte Verlaufswolle, in vielen Farben. "Meine mit Liebe gemachten Bobbels werden aus 98 verschiedenen Farben hergestellt - ein Farbenrausch für jeden Wolle-Fan".. so die Ausstellerin



Auch für die Kleinsten ist der Bindlacher Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt ein aufregendes Erlebnis. Der Renner wird sicherlich wieder der Workshop „Sandmalen“ sein. Hier kann man aus über 100 Motiven auswählen. Schutzfolie abziehen und die gewünschte Klebefläche mit farbigen Sand bedecken. Schütteln und schon ist das Kunstwerk fertig. Wer schlüpft nicht gerne in andere Rolle, verwandelt sich in eine lustige Figur oder eine gruselige Gestalt? Die Schminkfee bemalt auch diesmal jedes Kindergesicht – während der Zauberer ein Glitzer-Tattoo auf die Hand zaubert. Leckeres röstfrisches Popkorn und frische gebackene Waffeln dürfen natürlich nicht fehlen!



Geboten werden die unterschiedlichsten Fachrichtungen in ihren verschiedensten Varianten. Nahezu jeder Bereich von vielfältiger und kreativer Kunst – und das für jeden Geldbeutel - ist vertreten. Das interessierte Publikum kann an zahlreichen Ständen den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen. An diesem familienfreundlichen Sonntag kann die Küche Daheim getrost kalt bleiben! Für das leibliche Wohl ist Bestens gesorgt!



Für viele ist es Erholung und willkommene Abwechslung vom Alltagsstress sich kreativ zu beschäftigen. Dadurch wurde schon so manches brachliegendes Talent entdeckt und oder wieder aufgefunden. Am Marktsonntag gibt es dazu viele Anregungen, Tipps und Impulse. So mancher Bastelfan kann sich Anregungen für die eigenen Basteleien holen!



Seien Sie dabei! Entdecken & erleben! – Sparzieren Sie durch diesen kreativen Markt, voller Ideen und kulinarischer Köstlichkeiten! Ideen und Geschenke für jeden Geldbeutel. Egal wo man wohnt, ein Weg der sich lohn! Das Original:



Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 3.11. in der Bärenhalle Bindlach



von 10.00 bis 17.00 Uhr!



In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren.

Es winken tolle Preise für alle Teilnehmer.



Übrigens: Die ersten 100 Besucher erwartet eine zusätzliche Überraschung am Eingang!



Nähere Informationen gibt es beim Hobbyevent-Team unter der Tel. Nr. 089 5028809 oder www.hobbyevent.de