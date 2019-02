Bindlacher Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 17.03.2019

Bindlach : Bärenhalle |

*** – Einer der besten und populärsten Märkte weit und breit - ***



Bindlach: Am 17. März verwandelt sich die Bärenhalle in Bindlach wieder in ein Mekka für alle kreativen Menschen. Egal ob man selbst ein Bastelfan ist und sich Ideen und Anregungen holen möchte, oder lieber gleich direkt die mit viel Liebe hergestellten Unikate für Garten, Haus und Wohlbefinden kaufen möchte. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel ist das Richtige dabei! Leider wurde vom Gemeinderat Bindlach die Nutzung vor der Halle künftig für alle Veranstaltungen verboten. D.h. aber nicht, dass Sie auf die tollen Aussteller, die bisher vor der Halle waren, verzichten müssen! Das Veranstalterehepaar Bigl hat zusammen mit den Ausstellern eine Lösung gefunden und jeweils schöne Plätze im Inneren „gezaubert“.



Seit inzwischen über 18 Jahren gibt es das Original „Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt“ in ganz Bayern. Es ist ein Event für die ganze Familie! Der Tag steckt voller Inspirationen und toller Geschenk- und Dekoideen.



Beim farbenfrohen Frühlingsfestival erwartet Sie ein Vorgeschmack auf Frühling und Ostern. Rechtzeitig zum bevorstehenden Osterfest zeigen über 120 Aussteller in der Bärenhalle beim österlichen Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt niveauvolle und frühlingshafte Ideen. Es wird natürlich viel Österliches in Hülle und Fülle zu bewundern geben! Entdecken Sie Erlesenes und Schönes und nehmen teil an der Lebensfreude die durch Kreativität entsteht! Freuen Sie sich auf viele kulinarische Highlights, einen Blick über die Schultern der Künstler sowie ein Kinderprogramm!



Neu mit dabei: Hundehalsbänder, Naturfloristik aus Buchs, Neue Häkel- und Strickideen, Malereien, Antikes für Haus und Garten, Upcycling, Speckstein, Treibholzkunst, Schatullen, Hanftaschen und Hanfbettwäsche, Brandmalerei, Shabby-Deko, genähte Tücher, Stoffdesign, Buchbinderei, LED-Leuchten aus Feuerholz, Ledertaschen, Steinschmuck, Textilien aus Leinen, Rucksäcke, Leseknochen (Kissen), Holzbilder, Gestempeltes, Infostand Scentsy-Produkte, Schilder und vieles mehr.

Und wieder mit dabei: Der beliebte Naturfloristikstand!



Viele haben schon darauf gewartet: Der Stand mit den liebevoll gefertigtem Glasschmuck ist wieder mit dabei. Die traditionellen Glasartikel werden mit aktuellen Trendfarben und Techniken veredelt. Kunstvoll versilbert, lackiert oder irisiert verleihen sie die besondere Stimmung. Drahtumsponnen oder mit Borten beklebt wirken die Kugeln und Formen kostbar und edel. Neben dem umfangreichen Weihnachtssortiment setzt man aber auch auf Ideen für wunderschönen Oster- und Ganzjahresglasschmuck! Das sollten Sie nicht versäumen!



Für die bevorstehende Osterzeit finden Sie alle nur erdenklichen Dekorationen! Auch 2019 mit dabei: die tollen Brandmalerei-Arbeiten, Die Zauberburg, Handgefilztes, die kunterbunten Holzfiguren, selbstgebackene Hunde- und Pferdeleckerlie, Fotoseile und Magnete, Miniaturen für die Puppenstube, Ostereier aus allen möglichen Techniken und Materialien, selbst hergestellte Biokosmetik uvm. Auch der Stand mit den handgewebten Teppichen ist wieder mit dabei.



Für alle kleinen Besucher gibt es unter anderem leckeres röstfrisches Popkorn, frisch gebackene Waffeln und vieles mehr. Und während Mama und Papa in Ruhe durch den Markt stöbern, ist der beliebte Stand von nicfri für Kinderschminken, Glitzer-Tattoo und Haarsträhnchen die perfekte Anlaufstelle für die Kids. Auch das Team vom „Sandmalen“ ist wieder mit am Start und freut sich auf viele junge Künstler. Und wer lieber Holz bemalen will.. kein Problem. Auch diese Möglichkeit ist wieder gegeben.



So wird der Besuch des Marktes für die ganze Familie zu einem runden und schönem Erlebnis. Wie auch in den vergangenen Jahren sorgt das Bewirtungsteam mit vielen Leckereien für das leibliche Wohl (z.B. Amaretto-Punsch mit Sahnehäubchen, hausgemachte leckere Kuchen und Torten, warme und kalte Speisen uvm.).



In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren.

Es winken tolle Preise. Die ersten 100 Besucher dürfen sich außerdem auf eine Überraschung freuen!



Seien Sie dabei! Entdecken – kaufen – und genießen!

Vertreiben Sie das Grau aus Ihrem Haus und holen sich den Frühling ins Haus!



Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 17. März

in der Bärenhalle Bindlach - von 10.00 bis 17.00 Uhr!



Nur beim Original: Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Bindlach –seit über 18 Jahren in seiner Größe und Auswahl!



Und am 24. März findet dann der

Hobby-, Künstler –und Ideenmarkt

in Oberkotzau (bei Hof) in der Saaletalhalle statt

und 31. März in Rattelsdorf (bei Bamberg) in der Abtenberghalle statt

Besuchen Sie auch die anderen Orte mit anderen Ausstellern und Ideen!



Für weitere Informationen steht Ihnen das Hobbyevent-Team gerne zur Verfügung.