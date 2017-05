Martin Schulz – Der Prophet

Schulz ein Blender?

Als Prophet, als der neue Messias, war er angetreten, um Deutschland gerechter zu machen und landesweit jubelten ihm die Jünger zu. Doch nach seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten folgte nichts mehr. Stille! Kein Programm, keinerlei Informationen, wie er Deutschland gerechter machen will. Einfach nichts. Und das vor drei wichtigen Landtagswahlen!Das war ein fataler Fehler, wenn nicht sogar der größte und dämlichste noch dazu.Dass Hannelore Kraft mitschuldig ist am Absturz von Martin Schulz und an der SPD insgesamt, das stand bereits im Vorfeld der Saarlandwahl fest; sie wollte die Bundespolitik aus dem NRW-Wahlkampf heraushalten und hat es damit versemmelt.Dumm genug, dass Schulz sich darauf eingelassen hatte. Jetzt gingen drei aussichtsreiche Wahlen und Vertretungen im Bundesrat für die SPD verloren. Warum? Weil die Wähler sich nicht mehr auf hohle Versprechen „Deutschland muss gerechter werden“ einlassen. Sie wollen exakt wissen, wie das erreicht werden kann.Wer solche Antworten schuldig bleibt, wird jede Wahl verlieren. Wir sind schon mal einem Blender mit seiner Bande aus der SPD auf den Leim gegangen – Gerhard Schröder. Der Wähler hat es sich sehr gut gemerkt und die SPD bar ihres Programms abgestraft.Wenn die SPD im Juni viel zu spät ihr Programm vorstellen will und darin nicht revolutionäre Verbesserungen für die Menschen enthalten sind, wird sie auch im Herbst 2017 die Bundestagswahl mit Pauken und Trompeten verlieren.