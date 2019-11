‎BIELEFELD STELLT SICH QUER - BÜNDNIS GEGEN RECHTS‎

FASCHISMUS IST KEINE MEINUNG, SONDERN EIN VERBRECHEN!

Das Bielefelder „Bündnis gegen Rechts“ ruft ausdrücklich dazu auf am 9. November 2019 entschieden gegen den Nazi-Aufmarsch in unserer Stadt zu demonstrieren.Es ist für die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger unerträglich, dass gerade am 9. November die Nazis erneut durch Bielefeld marschieren; an einem Tag, der dem Gedenken der Pogrom-Opfer gewidmet ist; ein Tag, an dem wir innehalten und trauern können sollten.Nun werden Nazis, wie schon 2018, ihren Hass nach Bielefeld tragen. Das Bündnis ruft alle Bielefelder*innen auf, deutlich zu machen: Für Antisemitismus, Faschismus und Holocaustleugnung ist hier kein Platz“. Wie bereits 2018 werden sich über 11500 Bielefelder*innen den Nazis entgegenstellen.„Leider ist die Polizei nicht in die nächste gerichtliche Instanz gegangen, um den Nazi-Aufmarsch verbieten zu lassen. Das ist absolut nicht nachvollziehbar.Bielefeld stellt sich quer: https://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com/ Zwölf Demo-Routen gegen die Nazis: