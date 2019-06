25 Jahre CSD Bielefeld, 08.06.2019

New Yorker Polizei entschuldigt sich:

Bielefeld

"Was die New Yorker Polizei damals getan hat, war falsch, schlicht und einfach. Die Maßnahmen und die Gesetze waren diskriminierend und unterdrückend. Dafür entschuldige ich mich."Ein fantastischer Auftritt der Akteure am diesjährigen CSD in Bielefeld am 08. Juni. Mit über 3000 Besuchern, mehr als je zuvor, stand dieses Wochenende am Pride Day die Erinnerung an den Polizeiüberfall in der Stonewall Bar in der Christopher Street Day (CSD) vor 50 Jahren auf dem Programm. Für Bielefeld war es der 25. Jahrestag, als 1994 zum ersten Mal der CSD hier gefeiert wurde. Die Menschen sind zum Feiern gekommen, aber auch deshalb, um u.a. gegen jede Form von Schwulen-, Lesben-, Frauen- oder Transfeindlichkeit und für ein selbstbestimmtes Leben zu demonstrieren.Auch das Frauenkulturzentrum (FraZe) Bielefeld e.V. beteiligte sich wiederholt am CSD Bielefeld. Heute erleben wir noch immer und aktuell schon wieder zunehmend Angriffe auf gesetzgeberische Maßnahmen zur Gleichberechtigung, auf die Errungenschaften und Rechte von Frauen und auf die Vielfalt des LGBTIQ-Spektrums. Der CSD ist nicht einfach nur ein Erinnerungs- und Feiertag, sondern eine Möglichkeit über solche Angriffe aufzuklären und für ein friedliches, gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben aller Geschlechtidentitäten zu werben.Mit einem bunten Straßenfest auf dem Rathausplatz mit den vielen Info-Ständen der einzelnen Gruppen und der Parteien ging es zunächst mit Ansprachen, u.a. der grünen Bundestagsabgeordneten Britta Haßelmann, und dann mit einem musikalischen Programm bis spät in die Nacht weiter.