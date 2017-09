Mutter und Kind getötet, Gesuchter ist wahrscheinlich ein Mehrfachtäter, Polizei bittet erneut um Mithilfe

Bielefeld : Brunnen | Am Montagmorgen (11.09.2017) wurde in einem Mehrfamilienhaus eine 24-jährige Frau und ihr 6-jähriges Kind tot aufgefunden. Beide wurden laut Rechtsmedizinischer Untersuchung Opfer eines Gewaltverbrechens und mit mehreren Messerstichen getötet.Die Staatsanwaltschaft teilt heute mit, das der Flüchtige anscheinend ein Mehrfachtäter sein könnte. Bereits im Jahr 2005 wurde Thomas Tünnermann wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt.Das Tötungsdelikt an der jungen Mutter und dessen Kind weist erhebliche Ähnlichkeiten zu dem damaligen Gewaltdelikt auf. Der Beschuldigte baut anscheinend zu den Frauen einen Kontakt auf und pflegt diesen Kontakt in deren sozialen Umfeld.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die SOKO "Immelmann" bitten daher erneut die Bevölkerung um Mithilfe:

- Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Thomas Immelmann geben ?- Wer hat den Beschuldigten seit dem 11.09.2017 gesehen ?Hinweise bitte an die Mordkommission "Immelmann" bei der Polizei in Detmold unter Telefon 05231-609-0 oder bei der Polizei in Bielefeld unter 0521- 545-0 oder an jede andere Polizeidienststelle unter 110.gb