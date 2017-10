Magical Dreams IV - Wanderausstellung in europäischen und internationalen Kunstzentren

Es wird wieder gutes Handwerk und schöne Kunst gezeigt im Gegensatz zu so Vielem, das diesem Anspruch nicht mehr genügt.

In 2018 ist zudem das Europäische Jahr des Kulturerbes. Wir, die Künstler, verbinden uns seit vielen Jahren grenzüberschreitend zu großen gemeinsamen Kunstausstellungen.

So entsteht immer wieder die Europäische Freundschaft über die Kunst und sie wird weiter ausgebaut.



Von der aktuellen europäischen Politik unbeeindruckt verstehen sich die KünstlerInnen grenzüberschreitend, denn ihre Sprache ist die Kunst und die Kultur und kein nationales Kalkül. So funktioniert Europa im besten Sinne. So könnte es sein!



Hier die nächste Station dieser Wanderausstellung. Es ist die DomGalerie von Gabriella Kolesa in Wiener Neustadt.



Text aus der Einladungskarte der Domgalerie:



„Goßes künstlerisches Handwerk vereint viele Künstler. Es ist die Technik der Alten Meister, die diese Werke als Grundvoraussetzung auszeichnen. Sozusagen Neue Meister schaffen wieder altmeisterliche Kunst. Die Galerie Bator in Szczyrk (PL) vereint alle zwei Jahre internationale Kunstschaffende zur MAGICAL DREAMS. Als Wanderausstellung sind die Werke der Künstler dann in den europäischen und in internationalen Kunstzentren zu sehen.“



Dauer der Ausstellung 08. November bis 30. November 2017.



Öffnungszeiten. Montag bis Freitag 9 -12 & 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 – 13 Uhr



DomGalerie, Böheimgasse 3, 2700 Wiener Neustadt