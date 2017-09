Biberbacher Talente schwitzen wieder im Training

Bis zu drei Mal in der Woche wird den Spielern der fünf Jugendmannschaften Systemtraining bei erfahrenen Trainern angeboten. Schon seit einigen Jahren sorgen junge Tischtennistalente des SC Biberbach bayernweit für Furore. Und auch in der Breite sieht man sich im Jugendbereich gut aufgestellt. Mit insgesamt fünf Teams wird man in der kommenden Saison an den Start gehen, dazu kommen zahlreiche Einzelturniere von Kreisebene bis hin zu bayerischen Meisterschaften. Auch die zahlreichen Bambinis, die in einer Kooperation mit der Grundschule und weiteren Aktionen gewonnen werden konnten, sind mit Eifer bei der Sache und darüber hinaus noch äußerst erfolgreich, was der neunte Platz von Lotte Gerstmayr bei der bayerischen Minimeisterschaft im letzten Jahr unter Beweis stellte.Im Seniorenbereich konnte man mit drei Neuzugängen die Breite etwas vergrößern. Bei den Herren kehrt Thomas Ottilinger vom SV Adelsried zurück nach Biberbach, eine weitere Rückkehrerin können die Damen mit Ulli Durner (vom TSV Wertingen) begrüßen. Eine weitere Verstärkung für die drei Herrenmannschaften ist Florian Biglmair, der vom FC Emersacker nach Biberbach wechselt.„Wir wollen besonders unsere Jugend fördern und versuchen ein möglichst breites Angebot sowohl für Breitensport als auch für die leistungsorientierten Spieler anzubieten“, beschreibt Abteilungsleiter Reinhard Stuhler das Konzept.