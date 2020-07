Biberbacher Sportler trotzen der Krise

Erster Vorstand Wolfgang Jarasch konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken, das aufgrund der Krise im März ein jähes Ende fand. Dennoch waren Jarasch und seine Vorstandschaft von Anfang an bemüht, möglichst schnell wieder Sportangebote zu realisieren. „Mit Ausnahme der Turner laufen die Sportangebote mit angepassten Hygienekonzepten seit den Pfingstferien wieder“, freute sich der Vorsitzende. Auch aus den Abteilungen gab es durch die Bank positive Resonanz. Die Volleyballer erfreuen sich seit geraumer Zeit am neuen Beachvolleyballfeld, das laut Abteilungsleiterin Laura Sager rege genutzt wird. Ebenfalls zufrieden zeigte sich Fußballchef Michael Albrecht mit den Platzierungen seines Teams, das bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch alle Chancen auf den Aufstieg hat. Besonders die Tischtennisabteilung glänzte im vergangenen Jahr wieder durch zahlreiche Erfolge im Einzelsport bis auf bayerischer Ebene und auch die erste Jugendmannschaft schlägt sich in Schwabens höchster Spielklasse wacker.Kassier Xaver Kaiser berichtete über den Bau der Zuschauertribüne sowie die Sanierung des Hauptspielfeldes, was sich beides mit höheren Summen im Kassenbericht niederschlug. Dennoch konnte Kaiser eine ausgeglichene Kasse vorweisen. „Mit weit über 1000 Mitgliedern ist der SCB nach wie vor Biberbachs mitgliederstärkster Verein, der aufgrund seiner zahlreichen Angebote nicht mehr aus dem Dorfleben wegzudenken sei“, freute sich auch zweiter Bürgermeister Klaus Gerstmayr.Bei den anschließenden Neuwahlen konnte nach zweijähriger Suche auch wieder ein zweiter Vorstand gefunden werden. Ralph Schickl aus der Skiabteilung wird den wiedergewählten Vorstand Wolfgang Jarasch die nächsten zwei Jahre unterstützen. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Xaver Kaiser als Kassier und Rainer Burghardt als Schriftführer. Als Beisitzer wurden Anja Joachim, Uwe Rauschenbach und Ulrike Kratzer gewählt.