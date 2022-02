Kontakt:

Regionale Blumensamen aus dem Saatgutautomaten. Für nur 50 Cent bekommt man aus den Saatgutautomaten von Elias Almer, eine Kapsel, mit einem Quadratmeter Bienenweide. Das Projekt „Saatgutautomat Elias Almer“ hat Elias Anfang 2021 gestartet. Die Idee stammt ursprünglich aus dem Norden, aber da es in Süddeutschland weniger verbreitet ist, nimmt Elias Almer aus Biberbach das Projekt selbst in die Hand.__________________________________________________________________________Die Saatgutautomaten bestehen aus einem umfunktionierten Kaugummiautomaten. Die Automaten sind schon aus der ferne zu erkennen, da Elias Almer sein Projekt im einheitlichen rot hält. Neben dem selbstgebauten Gehäuse, befindet sich auch ein roter Briefkasten, bei dem die leeren Kapseln wieder zurück gegeben werden können. Anschließend füllt Elias die Kapseln wieder auf und verwendet diese umweltbewusst wieder.In den Automaten befindet sich immer zur Jahreszeit angepasstes Saatgut. Im Frühjahr sind es Frostkeimer, im Sommer die Sommerblüher und im Herbst befinden sich Blumenzwiebeln in den Saatgutautomaten von Elias. Dass Saatgut ist immer genau für die jeweilige Region bestimmt und kann ganz einfach im Topf oder Blumenbeet verteilt werden.__________________________________________________________________________Gestartet hat alles mit einem Saatgutautomaten, in seinem Heimatort, Biberbach. Das Projekt war schon nach zwei Wochen ein sehr großer Erfolg gewesen. Durch das Umweltprojekt hat Elias Unterstützung von Antenne Bayern, HITRADIO RT1 aus Augsburg, Radio Fantasy, Augsburg TV (a.tv) und der Zeitung bekommen. Schnell war klar, dass es nicht bei dem einen Automaten bleiben wird. Mit weiteren Anfragen im Frühjahr 2021 von dem Kultur Land Ries Museum in Maihingen und der Gemeinde Hiltenfingen bei Schwabmünchen hat Elias nicht gerechnet.Ende 2021 belegte er mit seinem Projekt den ersten Platz unter 30 anderen Projekten bei dem jährlichen Bürgerhaushalt „Gersthofen gestalten“, der Stadt Gersthofen. Bei dem Bürgerhaushalt haben, Einwohner der Stadt Gersthofen die Möglichkeit, online über neue Projekte für die Stadt abzustimmen. Die Stadt hat dabei jedes Jahr 100.000€ zur Verfügung.Da viele Bürger sehr begeistert waren von der Idee, bekommt die Stadt nun 3 Saatgutautomaten von Elias Almer aus Biberbach. Für das Jahr 2022 sind ebenso nochmals 3 weitere Automaten in Planung, bei denen der Standort aber noch nicht festgelegt ist.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Wenn ihr als Privatperson, Verein oder Gemeinde von Elias seiner Idee mit den Saatgutautomaten begeistert seid oder ihr euch auch vorstellen könnt, einen Saatgutautomaten von Elias Almer in eurer Gemeinde aufzustellen könnt ihr euch gerne melden.