Sommerkonzerte der Musikschule Biberbach e. V.

Biberbach : Aula Grundschule |

Die Musikschule Biberbach e. V. lädt ein zu ihren Sommerkonzerten in der Aula der Grundschule:



Am Samstag, 30. 6. um 19 Uhr präsentieren beim Konzert Summertime die fortgeschrittenen Schüler und Ensembles, was sie in diesem Schuljahr vorbereitet haben. Entspannen Sie an einem Sommerabend und lassen Sie sich verzaubern von Chopin- Walzern, „City of Stars“ und vielem mehr. Solisten und Ensembles freuen sich über viele interessierte Zuhörer bei diesem Höhepunkt des Jahres!



Am Sonntag, 1. 7. um 14.30 Uhr treten die jüngeren Schüler auf. Unter dem Motto FunnyTunes hören Sie ein vielseitiges Programm. Bei „My bonnie is over the ocean“, einem Mückentanz, beim Auftritt des Hackbrettensembles und Filmmelodien am Klavier zeigen die Schüler ihr Können und ihre Begeisterung. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.



Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden für die Musikschule werden erbeten.