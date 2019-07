Sommerkonzerte der Musikschule Biberbach

Biberbach : Aula Grundschule |

„ SUMMERTIME“ am Samstag, 13. Juli 2019 um 19:00 Uhr in der Aula der Grundschule Biberbach



Genießen Sie an einem Sommerabend Musik vom Barock bis zur Moderne – präsentiert von fortgeschrittenen und langjährigen Schülerinnen und Schüler der Musikschule. Solisten und Ensembles interpretieren u. a. Werke von Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart und Hans Zimmer.





„FunnyTunes“ am Sonntag, 14. Juli 2019 um 14:30 Uhr in der Aula der Grundschule Biberbach



Am Sonntagnachmittag ist die Bühne frei für kleine und große Musiker und ihre Lieblingsmelodien. Neben jungen Klaviersolisten stehen auch die Flötenensembles der Musikschule sowie die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinderchores auf der Bühne. Außerdem präsentiert sich ein gemischtes Schüler-/Lehrerorchester. Im Anschluss an dieses Konzert gibt es Kaffee und Kuchen.



Freuen Sie sich auf zwei Konzerte, die die Bandbreite und Vielfalt der musikalischen Ausbildung an der Musikschule Biberbach widerspiegeln.