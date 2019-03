Biberbach : Aula Grundschule |

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Biberbach lassen beim „POPcorner“ - Konzert am Sonntag, 31. März 2019 um 17 Uhr in der Aula der Grundschule Biberbach die Musikschule grooven. Die Schulbands, das Gitarrenensemble und Solisten präsentieren dabei neben modernen Instrumentalstücken und Filmmusik auch aktuellen Charthits und Klassiker aus der Rock- und Popmusik wie z. B. „Tears in Heaven“ von Eric Clapton. Der Eintritt ist frei! Spenden werden erbeten!