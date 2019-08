blaukariert – Raum für Kultur

Atelier Stephan Winkler, Ehemaliges Lehrerhaus, Am Kirchberg 20Sa. 31.08. von 18.00 – 21.00 UhrSo. 01.09. von 11.00 – 18.00 UhrZum Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach öffnet der Künstler Stephan Winkler seine Ateliertüren und gibt allen Interessierten einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen.