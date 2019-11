Klassik goes Jazz

Biberbach : Aula Grundschule |

Ein besonderes Jazzkonzert mit dem trio mojazzart steht am 16.11. in Biberbach an: anlässlich des 300ten Geburtstages von Leopold Mozart präsentiert das Trio sein Programm mit Stücken von Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, aber auch zahlreichen anderen Komponisten der klassischen Musik.

Das trio mojazzart verleiht den Werken in dem Konzert ein „zweites Leben“ voll swing und groove.



Das Konzert findet am 16.11. um 20 Uhr in der Aula der Grundschule Biberbach

(Pfarrer-Ginther-Weg 3) statt.



Der Eintritt ist frei, ein freiwilliger Unkostenbeitrag erwünscht.