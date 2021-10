Herbstkonzert der Musikschule

Biberbach : Aula Grundschule |

Eine Vielfalt, die man zu dieser Jahreszeit auch in den bunten Blättern der Herbstbäume bewundern darf, präsentieren Ihnen die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Biberbach beim Herbstkonzert am Samstag, 23. Oktober 2021 um 16:00 Uhr in die Aula der Grundschule Biberbach.



Nach der langen Coronapause freuen sich die Solisten und Ensembles der Musikschule sehr endlich wieder vor Publikum spielen zu können und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm mit Werken aus unterschiedlichen Genres. Zu Gast sind auch zwei Instrumentalschüler des Blasorchesters an der Trompete und am Tenorhorn.



Der Zutritt zum Konzert ist nur mit der 3G-Regel möglich. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Selbsttests vor Ort sind nicht möglich. Während des Konzertes gilt Maskenpflicht (auch am Sitzplatz). Der Eintritt zum Konzert ist frei! Spenden zugunsten der Musikschule sind erbeten!