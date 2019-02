Faschingskonzert der Musikschule Biberbach e. V.

Biberbach : Aula Grundschule |

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Biberbach laden Sie am Sonntag, 24. Februar um 14:30 Uhr zum Faschingskonzert in die Aula der Grundschule Biberbach ein.



Flötenhexen, Clowns am Klavier, musikalische Tiere und noch mehr maskierte Musikantinnen und Musikanten haben ein buntes Programm, passend zur fünften Jahreszeit, für Sie vorbereitet. Neben klassischen Werken, Songs aus der Film- und Popmusik sind auch beschwingte Melodien aus verschiedenen Ländern zu hören. Außerdem begrüßt Sie ein gemischtes Schülerensemble mit dem Faschingslied „Hipp, hipp, hurra“. Der Eintritt ist frei! Spenden zugunsten der Musikschule sind erbeten.