Eröffnung blaukariert - Raum für Kultur in Biberbach

Biberbach : blaukariert - Raum für Kultur |

Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit ist es nun soweit.

Am Sonntag, dem 05. Mai um 11 Uhr, wird das blaukariert – Raum für Kultur in Biberbach mit einer Ausstellung feierlich eröffnet.

Der Initiator des Projekts, der Künstler Stephan Winkler, zeigt eigene Arbeiten aus den Bereichen Malerei und Zeichnung.

Winkler hat, zusammen mit Jutta Burghart, das ehemalige Lehrerhaus, direkt unterhalb der bekannten Wallfahrtskirche gelegen, in ein Kunsthaus umgestaltet.

Die beiden möchten es zu einem Ort der Kultur und Begegnung für alle machen.

Neben Ausstellungen und Malkursen, gibt es einen Salon rosarot, wo Jutta Burghart einen Literaturtreff und eine Stopfstube etablieren möchte. Dazu sollen Vorträge, Veranstaltungen zur Gesundheit oder Spielenachmittage stattfinden. Außerdem kann ein

Seminarraum, der sogenannte Freiraum, für andere Angebote zur Verfügung gestellt werden.

Warum blaukariert ? Ein griffiger, origineller Name war den Initiatoren wichtig und die Farbe Blau kommt an dem Gebäude schon vor.

Winkler, der schon mehrere, ähnliche Projekte mitinitiiert hat und seit ein paar Jahren in Biberbach lebt, ist auf der Suche nach einem passenden Atelier auf das leerstehende Haus am Kirchberg gestoßen und konnte es von der Gemeinde anmieten.

Und da die Kunst Austausch und Begegnung braucht lag es nahe, das Haus für neugierige, kreative Menschen zu öffnen.

Info: www.blaukariert.jimdosite.com