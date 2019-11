Die Himmelswerkstatt - Eine musikalische Erzählung

Biberbach : Aula Grundschule |

Woher kommen bloß all die schönen Weihnachtsgeschenke? – Das möchte so ziemlich jedes Kind gern wissen.



Das Buch „Die Himmelswerkstatt“ (Gaby Scholz und Ute Thönissen) nimmt große und kleine Besucher mit auf eine fantastische Reise in die Himmelswerkstatt, in der Weihnachtsmann und Christkind zusammen mit ihren kleinen Helfern, den Engelchen, fleißig auf das Weihnachtsfest hinarbeiten.



Die Schülerinnen und Schüler umrahmen diese träumerische Weihnachtsgeschichte mit weihnachtlichen Liedern und Instrumentalstücken. Die musikalische Lesung beginnt um 16 Uhr in der Aula der Grundschule Biberbach. Bereits ab 15 Uhr gibt es für die Besucher (gegen Spende) Punsch und Lebkuchen. Der Eintritt zum Konzert ist frei! Spenden werden erbeten!