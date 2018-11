Biberbach : Musikschule |

Erleben Sie am Samstag, 17. November 2018 um 19:30 Uhr einen romantisch-musikalischen Abend beim „Candle-Light-Konzert“ der Musikschule Biberbach.



Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler, sowie Ensembles der Musikschule spielen für Sie im Kerzenschein sentimentale Jazz-Stücke wie „Autumn leaves“, verträumte Popballaden von Whitney Houston und Alan Walker, emotionale Melodien u. a. aus dem Film „Ziemlich beste Freunde“ und andere Instrumentalstücke.



In der Pause bieten wir Ihnen Getränke an. Der Eintritt ist frei! Spenden zugunsten der Musikschule werden erbeten.