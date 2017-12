ADVENTSMUSIK DER MUSIKSCHULE BIBERBACH 17.12.2017

Biberbach : Aula Grundschule |

Eine Stunde ausspannen, zuhören, nachdenken, zuschauen und Vieles mehr-wer möchte sich das in der Adventszeit nicht gönnen?

In der Aula der Grundschule Biberbach werden Schülerinnen und Schüler, von den Allerkleinsten bis hin zu fortgeschrittenen Instrumentalisten, Sie in weihnachtliche Stimmung spielen und singen.

Am Sonntag, 17. Dezember 2017 um 16.00 Uhr erwartet Sie die Musikschule Biberbach zu vielerlei adventlicher und weihnachtlicher Musik mit anschließendem Punsch und Süßem. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen und kommen dem „Bunten Kreis“ der Kinderklinik Augsburg und der Musikschule Biberbach zu Gute.