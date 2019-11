21. Biberbacher Weihnachtsmarkt

Biberbach : Kirche |

Im vergangenen Jahr hat unser Weihnachtsmarkt erstmalig an 2 Tagen stattgefunden. Ebenfalls erstmalig war der Weihnachtsmarkt im Pfarrhof der Wallfahrtskirche aufgebaut. Das Konzept hat sich bewährt und somit dürfen wir Sie in diesem Jahr erneut bei tollem Ambiente im Pfarrhof begrüßen. Wir verzeichnen ein überwältigendes Interesse von Ausstellern, so dass wir in diesem Jahr unseren Weihnachtsmarkt noch vielfältiger präsentierten. Das Organisationsteam freut sich auf Ihr Kommen.