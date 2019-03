Wohin die Steuergelder der Deutschen wandern 13.3.2019

Polizeieinsatz im Asylheim in SchneebergMit mehreren Streifenwagen musste die Polizei am Montagabend in Schneeberg anrücken. Wie die Beamten mitteilten, waren gegen 20:30 Uhr etwa ein Dutzend Bewohner der Asylunterkunft in der Alten Hohen Straße aneinander geraten.Vor Ort fanden die Beamten einen leicht verletzten 25-jährigen Pakistaner und einen verletzten 36-Jährigen aus dem Kosovo. Nach ersten Ermittlungen war der jüngere Mann von mehreren Bewohnern aus noch unbekanntem Grund angegriffen worden.Gegen fünf Iraker wird jetzt ermittelt.Quelle: https://www.radioerzgebirge.de/beitrag/polizieeins...