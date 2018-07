Was die Bundesregierung verschweigt - Die Rentenerhöhung soll für den Osten de facto ab 2019 eine Rentenkürzung sein ? 13.7.2018

Ist die Rentenerhöhung im Osten de facto eine Rentenkürzung ?Seit dem ersten Juli bekommen Rentner in Deutschland mehr Geld. Im Osten steigen die Renten stärker als im Westen, denn bis 2025 sollen Ost- und Westrentner auf demselben Niveau sein. Endlich gleiche Rente für alle, das klingt nach mehr Gerechtigkeit. Doch die Sache hat einen Haken.Ruheständler erhalten seit dem 1. Juli mehr Geld. Um 3,37 Prozent wurden die Renten im Osten angehoben, um 3,22 Prozent im Westen. Im Osten stiegen die Rentenansprüche also stärker – zumindest prozentual.Das ist Teil eines Programms zur schrittweisen Angleichung der Renten in Ost und West. Derzeit erhalten Ostrenter nur knapp unter 96 Prozent der Westrente. Bis 2025 sollen sie dann bei 100 Prozent stehen, auch in der Rentenfrage wird damit endlich die deutsche Einheit vollzogen.Dass die Renten deutschlandweit angeglichen werden, ist erstmal eine gute Nachricht und viele Jahr nach der Wiedervereinigung mehr als überfällig. Doch es gibt einen Haken. Die prozentuale Erhöhung betrifft nicht die ausgezahlte Rente, sondern den Rentenwert.Real sind die Renten am ersten Juli exakt gleich stark gestiegen, nämlich um einen Euro pro Rentenwert. Im Westen erhöhte sich der Rentenwert damit von 31,03 Euro auf 32,03 Euro, im Osten von 29,69 Euro auf 30,69 Euro. Immerhin, es gibt deutschlandweit mehr Geld für Rentner, mit einer Erhöhung, die über der Inflation liegt und damit real im Portemonnaie zu spüren ist.Weniger Geld für künftige RentnerFür künftige Rentner im Osten ist die Angleichung bis 2025 allerdings keine gute, sondern eine schlechte Nachricht. Denn derzeit werden die Löhne, die als Grundlage der Rentenberechnung dienen, im Osten noch künstlich höher gerechnet. Damit soll ausgeglichen werden, dass der Durschschnittslohn im Osten noch immer deutlich unter dem im Westen liegt.2018 werden Löhne im Osten zur Berechnung des Rentenanspruchs um 12,48 Prozent hochgerechnet. Doch diese Höherbewertung sinkt ab 2019 jährlich ab, bis auf null Prozent im Jahr 2025.2019 – 8,4 Prozent2020 – 7,0 Prozent2021 – 5,6 Prozent2022 – 4,2 Prozent2023 – 2,8 Prozent2024 – 1,4 Prozent2025 – 0,0 ProzentZugleich kann aber nicht erwartet werden, dass sich in diesen sieben Jahren die Löhne in Ost und West komplett angleichen. Nur dann wäre die Berechnung der Rentenansprüche für Arbeitnehmer in Ost und West tatsächlich gleich.Denn wer weniger Lohn erhält, erhält dann auch weniger Rente. Die Unterschiede in Ost und West manifestieren sich auf Jahrzehnte. De facto werden die Ostrenten künftiger Generationen also mit der deutschlandweiten Angleichung der Rentenwerte im Jahr 2025 gekürzt.Rentenangleich de facto RentenkürzungDamit sei die Rentenangleichung unter den aktuellen Bedingungen real eine Rentenkürzung für den Osten, sagt der Ostbeauftragte der Linken im Bundestag, Matthias Höhn. "Die Bundesregierung verschweigt, dass mit der Angleichung der Rentenerhöhung unter den gegebenen Bedingungen real eine Rentenkürzung für Ostdeutsche verbunden ist", so Höhn.Anhand eines konkreten Beispiels hat Höhne eine faktische Rentenkürzung von bis zu zehn Prozent errechnet. Daran macht er eine systematische Benachteiligung der Ostdeutschen fest.Häufige Fragen zur RenteDem widerspricht Reinhold Tiede von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Es gebe viel größere regionale Unterschiede als die zwischen Ost und West, daher sollte man sich von diesem verbreiteten Vorurteil lösen und auf die tatsächlichen Unterschiede blicken. So ist etwa das Leben in einer Großstadt wie München viel teurer als auf dem Land – dieselbe Rente in der Großstadt also weniger wert.Die Rentenhöhe wird in Ost wie West maßgeblich durch die Höhe des Lohns und damit die fällige Beitragshöhe bestimmt, sagt der Ostbeauftragte der SPD im Bundestag, Frank Junge. Das Langfristziel bei der Ost/West-Anpassung heiße also: Für eine reale Angleichung müssten vor allem die Löhne in Ost und West angeglichen werden. Doch bis zur geplanten Angleichung der Rentenwerte im Jahr 2025 wird das nicht der Fall sein.Quelle: https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/rent...