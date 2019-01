Die gelbe Revolution - Merkel und Macron vom Volk gnadenlos gehasst wie man sieht 24.1.2019

Danke RT Deutsch für diese unzensierte Berichterstattung der totalen Diktatur Merkels über das Volk in Deutschland. Gelbwesten-Protestler pfeifen und buhen Macron und Merkel ausBundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron trafen vor zwei Tagen in Aachen zusammen, um ein neues 16-seitiges Freundschaftsabkommen zu unterzeichnen, 56 Jahre nach dem Abschluss des Elysee-Vertrags durch Charles de Gaulle und Konrad Adenauer.Anlässlich der feierlichen Unterzeichnung hatten sich Demonstranten, zum Teil in gelben Warnwesten, vor dem Veranstaltungsort, dem Rathaus, versammelt. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron winkend vor die Menge trat, hallten ihnen Protestrufe und -pfiffe entgegen. Die Menge brüllt "Macron demission" und "Haut ab".Die Demonstranten stammten aus verschiedenen Lagern. Auf rechter Seite skandierte man "Wir sind das Volk". Vor Ort sind auch Inge Steinmetz und Henryk Stöckl, die im rechten Spektrum bekannte Personen sind.Europa für das Volk - https://www.youtube.com/watch?v=jt7nTFmfNhM