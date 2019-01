Deutschland go Home - Wenn arme Rentner ins Pflegeheim nach Osteuropa ziehen müssen | WDR Doku

400 000 Senioren in Deutschland können ihre Pflege nicht bezahlen. Das Geschäftsmodell: die Vermittlung alter Menschen in Seniorenheime nach Ungarn, Tschechien und Polen. Dort sind die Pflegekosten sehr viel niedriger – aber für deutsche Senioren bedeuten die Heime in fremden Ländern auch eine Entwurzelung. Keine leichte Entscheidung für Familien: Die Angehörigen möchten sie nicht abschieben und die Senioren selbst möchten den Familien nicht zur Last fallen.