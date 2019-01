Der Kampf um eine menschliche Welt geht weiter 29.1.2019

Jerome Rodrigues, ein in Frankreich prominenter Aktivist der Gelbwesten-Bewegung, beschrieb am Sonntag die Ereignisse, bei denen er am Rande der Gelbwesten-Proteste in Paris eine schwere Augenverletzung erlitt."Mein Augapfel wurde genäht; ich habe eine Wunde in meinem Auge, die zugenäht wurde. Ob ich auf diesem Auge wieder sehen kann, muss man abwarten, bis die Schwellung nachlässt, was in ein oder zwei Wochen festgestellt werden kann. Dann weiß man, ob ich auf diesem Auge wieder sehen kann oder nicht."