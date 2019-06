Kurze Stippvisite in Boizenburg/Elbe ⑫

besuchen, doch das öffnete sonntags leider erst 14 Uhr.So machten wir vorbei an Jahrhundertealte Fachwerkhäuser wenigstens noch einen kurzen Rundgang um den historischen Marktplatz.Hier bewunderten wir auch das. Es wurde 1708 auf dem Marktplatz errichtet. Nur ein Jahr später fiel es einem großen Stadtbrand zum Opfer. 1711 wurde das Rathaus als barockes Fachwerkhaus neu errichtet. Von 1993 bis 1996 wurde es umfangreich saniert und in seiner ursprünglichen Form von 1711 wieder hergestellt. Auch das kräftige Rot der Fassade entspricht der damaligen Gestaltung.Schade, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis hatte vom. Dieser wurde auf der grünen Wiese neben der Hafenmauer vor wenigen Jahren errichtet und ist ein im wahrsten Sinne des Wortes lebendiges Bauwerk.Leider wusste ich auch noch nichts vomVier bietet nicht nur einen phantastischen Blick über den Elbstrom und das faszinierende Deichvorland mit seinen teilweise steilen Elbuferhängen und sandigen Heidelandschaften; er gewährt auch einen Ausblick weit hinein ins Niedersächsische sowie nach Schleswig-Holstein.Auf weitere Abstecher entlang der Elbe habe ich schweren Herzens zum Sonntag verzichtet, weil montags die meisten Museen geschlossen haben und wir in Dömitz noch einmal die Festung besuchen wollten…