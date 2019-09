Verkaufsoffener Sonntag 2020 - Wo kann ich sonntags in Brandenburg shoppen?

Auch in Brandenburg 2020 gibt es vieler dieser Events. Doch wann und wo genau? Hier gibt es die Übersicht.

Eine gemütliche Shopping-Tour oder der Wochenendeinkauf hat unter der Woche nicht geklappt? Zum Glück gibt es den verkaufsoffenen Sonntag . Gemütlich durch die Stadt schlendern oder in der Stadt die Einkäufe erledigen, die in dem Wochenplan kein Platz gefunden haben - alles an so einem besonderen Sonntag möglich. Ein verkaufsoffener Sonntag kann außerdem Vorteile haben, wie exklusive Angebote.Doch eine Frage bleibt: Wo und zu welcher Zeit findet ein verkaufsoffener Sonntag in Brandenburg statt? Hier gibt es die praktische Übersicht, die stets aktuell gehalten wird.05.04.2020 in Finsterwalde26.04.2020 in Bernau bei Berlin14.06.2020 in Bernau bei BerlinBisher sind keine weiteren Termine bekannt. Die Übersicht wird jedoch regelmäßig aktualisiert. Schauen Sie gerne wieder vorbei. Mehr Informationen