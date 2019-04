Zwei weitere Jahre mit Helmut

Mitgliederversammlung 2019 des SSC Inkognito 12 Berlin

- Am Samstag, den 23. März, fand im Restaurant Stara Kuca an der Scharfen Lanke in Berlin die diesjährige Jahreshauptversammlung des SSC statt. Kurz nach 13 Uhr eröffnete der Vorsitzende Niehoff die Versammlung..In seinem Jahresbericht berichtete der Vorsitzende über den neuen Aufschwung, der durch die neuen Mitglieder entstanden ist und über die Erfolge der Sportler in verschiedenen Wettbewerben. Beim Kassenbericht stellte er fest, dass zum Jahresende ein Plus zu verzeichnen war.Nach den Vorstandsberichten und der Entlastung des Vorstands wurde die Spielordnung des Vereins modifiziert und erleichtert nun die Ausführung der Vereinsmeisterschaften..Wichtiger Tagesordnungspunkt war die anschließende Wahl zum Vorsitzenden.Helmut Niehoff stellte sich erneut zur Wahl und wurde einstimmig für weitere 2 Jahre gewählt. Ebenfalls wieder gewählt wurde Frauke zur Kassenprüferin .Unter TOP Diverses informierte der Vorsitze über die Teilnahme an der Bouleliga und am Boule-Vereinspokal des LPVB.Ein besonderer Höhepunkt war zum Abschluss der TOP Ehrungen.Zuerst wurden die Vereinsmeister 2018 Frauke (Tête á tête) und Holger und Helmut (Doublette) und die jeweils Zweit- und Drittplatzierten geehrt. In Vertretung für die nicht anwesende Frauke nahm Tochter Zoey den Pokal entgegen.Inzwischen wurde der Tête á tête-Vereinsmeisterpokal an Frauke weiter gegeben und wurde ebenfalls für besondere Leistungen für den Verein (Teilnahme an der Kubb-EM) geehrt.Als nächstes bekamen die ersten drei der Winterserie ihre Urkunden. Helmut als Gesamtsieger durfte die Kristallkugel in Empfang nehmen.Für besondere sportliche Leistungen für den Verein wie z.B. Teilnahme an Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften, sowie Top 25 Platzierungen bei Landesmeisterschaften bekamen Petra, Helmut, Ralf, Zoey und Frauke eine Ehren-Urkunde sowie einen Sachpreis.