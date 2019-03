Zoey bügelt sich ins Viertelfinale

23. Deutsche Meisterschaft im Setzbügeleisen-Eisschiessen 2019

-7. Platz für Zoey / Platz 36 für Helmut-

Über 60 Teilnehmer kamen am 16. März 2019 in das Eisstadion Braunlage zur 23. Deutschen Meisterschaft im Setzbügeleisen-Eisschiessen (SBES).Für den SSC Inkognito 12 Berlin gingen Zoey und Helmut Niehoff an den Start.Samstagmorgen, kurz nach 11 Uhr; durfte Zoey bei ihrer 2. Meisterschaft im SBES als erste Starterin der Jugendlichen an das Bügeleisen um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Gegenüber dem Vorjahr steigerte sie sich enorm und durfte auf den Einzug in das Viertelfinale hoffen.Kurz zuvor durfte Vater Helmut bei seiner 5. DM im SBES in der ersten Startgruppe der Herren ans Eisen. Es lief anfangs nicht gut und war etwas vom Pech verfolgt. Von seinen insgesamt 36 Würfen landeten mindestens 10 davon in den Lücken zwischen den Kegeln und blieben damit ohne Punkt. Nach dem Bahnwechsel nach der 1. Hälfte traf er die Hindernisse besser und musste nun hoffen, dass es zum Einzug in die Endrunde reichte.Gegen ca. 13 Uhr dann die Gewissheit. Zoey hatte den Sprung in das Viertelfinale geschafft, die Freude war riesig. Für Helmut reichte es, wie bereits befürchtet, nicht. 10 Punkte fehlten leider zum Einzug in die nächste Runde. Damit beendete Helmut den Wettbewerb mit dem 36. Platz.Für Zoey ging es am Nachmittag mit dem Viertelfinale weiter.Sie war allerdings zu nervös und hatte nicht mehr die Kraft um sich noch weiter nach vorn zu arbeiten. Zum Abschluss erreichte sie den herrvorragenden 7. Platz.Deutscher Meister wurde Rainer Schnute (Seesen) vor Stefan Vacariu und Bubi Reis.. Bei den Damen gewann Lydia Bittermann vor Gerlinde Reis und Heike Dökel.Deutscher Jugendmeister wurde Bjarne Reis vor Jonathan Holinka und Paulina Holinka.Die Teamwertung gewann das Damenteam der Treppenterrier mit Lydia Bittermann, Ute Kowald und Gerlinde Reis.Ein großes Dankeschön an den Veranstalter für eine tolle Veranstaltung, den Schiedsrichtern und an alle für die Techniktipps.