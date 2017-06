Wunder gibt es immer wieder

239 Tage sind seit dem 26.10.16, an dem Tag als die Mitglieder des SSC über die Sitzverlegung von Hameln nach Berlin entschieden, vergangen.Die lange Wartezeit verursachte bereits Kopfschmerzen bei den Mitgliedern des SSC.Bereits Ende Oktober 2016 hatte eine Außerordentliche Mitgliederversammlung stattgefunden. Alles ist ordnungsgemäß verlaufen. Etwa eine Woche später veranlasste der Vorsitzende beim Notar in Berlin die Anmeldung der Satzungsänderungen beim Registergericht.In Hannover wollte man aber noch kleckerweise Unterschriften von ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern. Laut Notar waren die Registergerichte überlastet.An Lizenzturnieren des Bouleverbandes konnte man bisher nicht teilnehmen, weil der SSC erst nach Registereintrag der Sitzverlegung nach Berlin beim Berliner Verband aufgenommen wird.Was blieb war eine Teilnahme an Lizenzfreien Turnieren. Irgendwann fehlte selbst dazu die Motivation.Erst mit der Aktion "Kiez aktiv" zum Turnfest wurde wieder die Werbetrommel für Boule in Spandau gerührt.Gott sei Dank spielt man beim SSC auch Kubb. Hier konnte man glücklicherweise während der Wartezeit auch ohne Registereinträge mitwirken. Dann gibts ja in Berlin noch andere zahlreiche Randsportarten und Spiele an denen sich die Mitglieder beteiligen konnten.An dieser Stelle noch einmal ein besonderer Dank an alle, die im Oktober 2016 der Sitzverlegung zugestimmt haben und ebenfalls ein dickes Dankeschön den ehemaligen Vorstandsmitgliedern. Somit kann der Verein in Berlin weiter fortgeführt werden.Vielen Dank auch den jetzigen Mitgliedern für ihre Geduld.