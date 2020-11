Wie man einen Casino Freispielbonus verwendet

werden von den Online-casinos oft schon bei der Anmeldung angeboten – als Ersatz oder zusätzlich zum Willkommensbonus. Im Gegensatz zu traditionellen Boni, die als Prozentsatz oder als echtes Geld ausgedrückt werden, geht es hier darum, gratis zu spielen und sein Glück mit 10, 20, 30 oder sogar 200 Freispielen zu versuchen.Freispiel-Boni gelten meist für Spielautomaten und möglicherweise für Video-Pokerspiele – aber es gibt neben Sportwetten auch Gratiswetten oder kostenlose Wetten von Buchmachern. Es gibt verschiedene Varianten von Freispielen, da Freispiele je nach dem Promotionangebot des Casinos mit einer oder mehreren Linien an der betreffenden Maschine kombiniert werden können. Einige Casinos bieten tatsächlich einen prozentualen Willkommensbonus und Freispiele an. Freispiele werden manchmal Spielern zum Geburtstag oder zu anderen feierlichen Anlässen angeboten.Freispiele unterliegen im Allgemeinen keinen drastischen Bedingungen, da Sie in einigen Online-Casinos auch ohne Einzahlung, nur mit einer einfachen Registrierung, von ihnen profitieren können. Das ist sogar das Hauptprinzip dieses Geschenks, das in Wirklichkeit eine Unterkategorie des berühmten Bonus ohne Einzahlung ist. Wenn es jedoch um die Auszahlung von Gewinnen geht, verlangt das Casino in den meisten Fällen eine Einzahlung oder eine bestimmte Anzahl von Einsätzen. Die Einsatzanforderungen können zwischen dem 20-Fachen und dem 50-Fachen des Bonusbetrags liegen, aber einige Casinos bieten diese Boni an, ohne eine Einsatzanforderung oder ohne erforderliches „Durchspielen“, wie man in der Insider-Gemeinschaft sagt.In diesem Fall können die Spieler die Gewinne aus den Freispielen auszahlen lassen, ohne dass ein Mindest- oder Höchsteinsatz oder eine bestimmte Summe erforderlich ist. Diese Vorkehrungen sollen einerseits Missbrauch verhindern, andererseits erlauben sie uns aber auch, ins Spiel einzutauchen, um unsere Chancen für uns selbst einzuschätzen – und wenn das Glück auf unserer Seite ist, dann ja, tätigen Sie ein paar Einsätze dafür. Es kann interessant sein, um echtes Geld zu spielen.A priori sind sie gleich, aber um das Vergnügung etwas zu variieren, geben die Casinos ihnen manchmal gerne etwas andere Namen: Mega-Spin, Super-Spin etc., aber sie sind im Allgemeinen gleich und alle basieren auf dem gleichen Prinzip. Unter diesen Freispielen können sie dann unterschiedliche Werte haben – normalerweise sind es die niedrigsten Einsätze, was immer noch cool ist, aber damit können Sie nicht den Jackpot gewinnen. Wenn Sie sich also fragen, wie Sie an die Freispiele kommen – Sie müssen sie nur im Casino in Anspruch nehmen; oft werden sie als Willkommensbonus angeboten, aber jeder Spieler kann sein Glück auch direkt beim Kundendienst versuchen. Alles, was kostenlos ist, ist also einen Versuch wert, zögern Sie nicht, es auszuprobieren.