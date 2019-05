Unterschiedliche Turniererfolge

Dort unterlagen sie in der Cadrage gegen Lena Müller und Robert Strauss vom Boulevard Hamburg-Wilhelmsburg mit 8:13 und belegten dort den 17.Platz und schieden aus.Das Salatgartenturnier zählt zur Turnierserie "Grand Prix de Allemagne". Punkte dafür konnten die beiden leider nicht erringen.Beim Boule-Turnier "Boule in den Mai" in Weißenthurm (Andernach) erreichte Norbert mit seinem Spielpartner Jupp den 22. Platz von 42 Doublette-Teams.Gespielt wurden 5 Runden im Schweizer System. Die ersten 2 Runden wurden gewonnen, doch nach einer Sturm-und Regenpause lief es leider nicht mehr ganz so gut. Trotzdem ein guter Turniereinstand für Norbert.