Umstieg vom Fahrrad auf ein elektrisches Fatbike.

Elektrofahrrad? Ketzerei! So sehen viele den Einbau eines Motors in das Verkehrs- und Freizeitmittel, das eigentlich mit menschlicher Zugkraft und körperlicher Anstrengung identifiziert wird. Aber die Realität bestätigt, dass das Elektro-Fatbike unaufhaltsam wächst, besonders über das urbane Umfeld hinaus, die Fortbewegungsarten in ländlicher Umgebung erobert und seine Tentakel auch auf den Sport und die Freizeitpraxis ausstreckt.In unserem Fall legen wir die Hände nach vorne. Solche Zeiten und Erinnerungen. Seit drei Jahrzehnten ist das Fahrrad zu einer Leidenschaft geworden, zu einem physischen Amboss und zu einer unschätzbaren Quelle von Erfahrungen, großartigen Momenten und Freunden. Eine Lebensphilosophie, sozusagen. Trotz einer so langen Geschichte hat uns das elektrische Fatbike tatsächlich in seinen Bann gezogen ... Auf Kosten der unvermeidlichen Scherze bei den gelegentlichen Fahrten unter Freunden.Angefangen hat alles wegen meines Freundes Carlos, einem echten „Profi“. Er hat ein spektakuläres Geschick im Mountainbiken und ist fast täglich unterwegs, mit einer beneidenswert großen Fahrradsammlung, die er immer noch zu Hause hat. In wenigen Worten, ein weiterer leidenschaftlicher Mensch, der das Fahrrad in vollen Zügen lebt.„Javier, ich habe ein elektrisches Fatbike gekauft. Ich genieße es wie verrückt, du musst es ausprobieren.“„Wer? Du? Ausgerechnet jemand wie du sagst so etwas zu mir?“ Dass mein Freund ein Konvertit war, beunruhigte mich so sehr, als würde der Teufel kommen, wenn man ihm ein Kruzifix vor die Nase setzen würde. Als ich ihn auf diesem elektrischen Fatbike sah, hatte ich den Eindruck, dass mein Freund irgendwann anfangen wird, Motorrad zu fahren und das Fahrrad für immer verlassen wird.Monate später. Sommerferien in Galicien. Eine Fahrt mit meinem Freund, der eine Route für einige Stunden geplant hat. Natürlich fuhr Carlos mit seinem unzertrennlichen elektrischen Fatbike. Die Strecke war nicht lang, aber mit felsigem und manchmal losem Boden und Steigungen, die die Fahrt sehr intensiv machten. „Javier, nimm das Fahrrad, probier es aus.“ Es war natürlich an der Zeit. Wir standen vor diesem Hügel mit einem sehr steilen Weg. „Ich mache damit dasselbe wie mit einem Normalen, aber diesesFetti frisst einfach alle Hindernisse und fährt durch, egal was passiert.“ Adrenalin pur. In meinem Fall habe ich während des Fahrens nach und nach meine Ablehnung gegenüber dem Ding abgebaut. Man spürt beim Rollen schnell die Lebendigkeit, die die elektrische Unterstützung ermöglicht, und dieses schwebende Gefühl dank dieser dicken Reifen, die alles auf meinem Weg absorbieren. Wenn man den Boost testet, erkennt man das Potenzial, die Decke eines Tunnels zu erklimmen. Der Spaß war total. Und ich ging nach Hause mit der Sucht danach, die definitiv im Körper steckt. Ich werde auf jeden Fall noch einen für mich brauchen.Denn das ist eine der Tugenden dieses ‚Funkens‘: Sie gehen weiter und erlauben es Ihnen, etwas schneller zu rollen, was das Herz entlastet und den körperlichen Widerstandverlängert. Ein elektrischer Fetti ermöglicht es, die Zeit auf dem Fahrrad mit einer großen Vielfalt an Optionen je nach Geschmack und körperlicher Verfassung des Radfahrers auszunutzen. Abgesehen davon, dass sie superviel Spaß machen, sind sie ideal für diejenigen, die abseits der ausgetretenen Pfade fahren und neue Horizonte erkunden wollen. Sie eignen sich besonders gut für schlammige Straßen, Sand, Schnee und steinigenWegen. Die breiten Niederdruckreifen bieten viel Grip und absorbieren einen Großteil der Vibrationen der Straße sehr gut. Ein Tag auf dem Fahrrad erstreckt sich überStrecken und Routen, bei denen sich elektrische Unterstützung und konventionelles Treten abwechseln. Von der kurzen Fahrt zum Strand bis zum Heimkommen bis zur letzten Minute des Sonnenlichtsmit fast erschöpftem Akku - wie ich selbst, aber glücklich.