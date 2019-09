Startschuß zur 1. Triplette-Vereinsmeisterschaft

Die Spiele können bis 31. Oktober ausgetragen werden.Im Wröhmännerpark ging das Gräbnitz-Trio mit Petra, Ralf und Erich fulminant mit 7:0 in Führung. Doch Holger, Detlef und Helmut bäumten sich auf. Mit einem 5er-Pack robbten sie sich heran. Wenig später beendeten sie das Spiel mit 13:10 und führen den ersten Sieg ein.Eine Woche später im Rückspiel landeten Holger, Detlef und Helmut einen Kantersieg und gewannen hoch mit 13:1 gegen Petra, Ralf und Erich im Wröhmännerpark. Mit 2 Siegen führen Holger, Detlef und Helmut die Tabelle an.Kurz zuvor verspielten die Doublette-Vereinsmeister 2018 Holger und Helmut ihre letzte Chance um noch auf das Treppchen der Doublette-Meisterschaft 2019 zu gelangen. In einem einseitigem Spiel unterlagen sie Andreas und Thorsten mit 6:13. Die beiden wiederum zogen an Petra und Ralf wieder vorbei und führen die Gesamtwertung an. Andreas und Thorsten haben es nun selbst in der Hand neue Doublette-Vereinsmeister zu werden