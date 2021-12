SSC-Winterserie muss Pause einlegen

Noch am 30. November wurde die Winterserie des SSC Inkognito 12 mit dem 3. Spieltag fortgesetzt. Nach 2 Runden Supermelée führte Torsten Peters mit großen Vorsprung die Zwischenwertung an. In der 3. und letzten Runde lief bei ihm und seinen Spielpartner Helmut N. so gut wie nichts mehr zusammen. Mit einer klaren Niederlage gegen Detlef Steinke und Adelino Torres (BCdB) wurde letzterer mit 2 Siegen Tagessieger. Frauke N., die mit Ralf G. im letztem Spiel vor der letzten Aufnahme gegen Petra G. und Andreas F.-P. noch mit 10:8 führte, konnte den Vorsprung nicht nach Hause bringen und verspielte ebenfalls den Tagessieg.In der Gesamtwertung führt weiterhin Ralf Gräbnitz vor seiner Frau Petra mit je 6 Siegen. Dritter mit 5 Siegen ist nun Thorsten Peters. Tagessieger Adelino erklomm den 7. Gesamtplatz.Wie es weiter geht wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Vorerst macht die Winterserie leider eine Pause.