So schützen Sie Ihre Kinder, wenn sie in Online-Gaming-Communities aktiv sind

Hier erfahren Sie wichtige Schritte zum Schutz Ihrer Kinder in Online-Gaming-Communitie . Sie können lernen, wie Sie Ihre Kinder schützen können und wie Sie die Datensicherheit auf Ihrem Computersystem gewährleisten können, indem Sie die in diesem Tutorial aufgeführten Schritte umsetzen.Wenn Sie Ihre Daten und Ihre Kinder schützen möchten, sollten Sie als allererstes sicherstellen, dass Sie Ihre Kinder über die Sicherheitsmaßnahmen unterrichten, die während der Teilnahme an Online-Spielen ergriffen werden sollten. Zum Beispiel sollten Kinder niemals ihren Namen im Internet preisgeben, ihren Aufenthaltsort oder die Namen von Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass Ihre Kinder verstehen, was Viren und Spyware sind. Sie sollten wissen, dass sie ohne Ihre Zustimmung nichts aus dem Internet herunterladen dürfen. Dazu gehören auch Anhänge, die über E-Mail- und Instant-Messaging-Programme kommen. Diese Arten von Downloads können Viren, Keylogger-Programme und mehr enthalten.Wenn Ihre Kinder an Spielen in Online-Gaming-Communities teilnehmen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass ein gutes Antiviren- und Spyware-Programm wie Windows Defender auf dem Betriebssystem ausgeführt wird. Auf diese Weise werden Ihre Daten sofort geschützt, wenn das Kind versehentlich ein bösartiges Programm herunterlädt, und die Bedrohung kann identifiziert und beseitigt werden.Als Elternteil sollten Sie sich über Spielbewertungen und jedes Spiel, an dem Ihr Kind teilnehmen möchte, informieren. Sie müssen die Bedingungen, die mit der Website verbunden sind, sorgfältig lesen, um festzustellen, ob der Verhaltenskodex für Ihr Kind geeignet ist. In World of Warcraft sind zum Beispiel Cybermobbing und Gotteslästerung nicht akzeptabel. Sie sollten sich lieber an Spiele wie dieses halten.Wenn Ihr Kind an einer Online-Gaming-Community teilnimmt, ist es wichtig, dass es dies nur unter Ihrer Aufsicht tut. Sie sollten sich vergewissern, dass Sie wissen, wer die Personen sind, die sich in den Online-Gaming-Communities aufhalten, welche Art von Programmen dort angeboten werden - wie Chats und Forumsdiskussionen - und mehr. Dies gibt Ihnen eine gute Vorstellung von den Grenzen, die Sie Ihrem Kind setzen sollten.Es ist wichtig, dass Sie einige Richtlinien für Ihr Kind aufstellen, wenn es an Online- Maxi Players teilnimmt. Sie können die Zeitspanne, in der das Kind teilnimmt, das Ausmaß der Teilnahme und viele andere Faktoren einschränken. Das Kind sollte alt genug sein, um diese Richtlinien zu verstehen und sich daran zu halten. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte es überhaupt nicht an Online-Gaming-Communities teilnehmen.Es ist wichtig, dass Sie die Kommunikationsebene zwischen Ihnen und Ihrem Kind offen halten, wenn es um die Spielgemeinschaft geht, an der es teilnimmt. Wenn zum Beispiel jemand vulgäre oder obszöne Sprache benutzt, sollten Sie darüber informiert werden. Wenn jemand persönliche Informationen von Ihrem Kind abfragt, sollten Sie über diese Verletzung der Privatsphäre informiert werden.Wenn die Online-Spiel-Community über Voice-Chat-Optionen und -Funktionen verfügt, sollten Sie vorsichtig sein, Ihrem Kind zu erlauben, auf diese Weise zu kommunizieren. Wenn Sie Ihrem Kind die Teilnahme am Voice-Chat gestatten, ist es wichtig, sicherzustellen, dass eine Technologie zur Maskierung der Stimme verwendet wird, um zu gewährleisten, dass das Kind nicht aufgrund seines Alters angesprochen wird. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie diese Aktivitäten so genau wie möglich überwachen.Denken Sie daran, dass Sie als Elternteil dafür verantwortlich sind, dass Ihr Kind sicher ist, während es online ist. Indem Sie die in diesem Lernprogramm erwähnten Präventivmaßnahmen ergreifen, tun Sie genau das. Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, unternehmen Sie auch die notwendigen Schritte, um die Datensicherheit auf Ihrem Computersystem zu gewährleisten.