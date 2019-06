In der 1. Runde gewann Ralf mit Ugut Özgüc und Günter Sauer ebenfalls 13:11. Im 2. Spiel gewann er mit Michael Niele mit 13:3 und legte damit den Grundstein zum Finaleinzug.Herzlichen Glückwunsch an Ralf und seine Mitbouler.35 Boulespieler und -spielerinnen besuchten das 6. Sommermêlée von Boule Devant Berlin. Seine Finalmitspieler belegen nun die ersten beiden Plätze in der Gesamtangliste, Ralf rückt auf den 12. Platz vor.